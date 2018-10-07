Xiaomi показала дизайн новой патч-панели

Нижняя часть панели – прозрачная, изготовлена из прочного пластика, который и придает аксессуару неповторимости. Новинка имеет встроенную защиту от электрического перенапряжения: специальный модуль предупредит о скачке энергии.

Особенно актуален этот вопрос во время грозы. Так, если случится перегрузка, то Top Tech Patch Panel 3 Socket автоматически отключится, что поможет избежать самовозгорания. Цену новинки пока не сообщили.