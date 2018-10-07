Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4566760-xiaomi-pokazala-dizayn-novoy-patch-paneli.html
Xiaomi показала дизайн новой патч-панели
Новости технологии: Новинка получила белый цвет имеет овальную форму и симметрично расположенные выходы для розеток и USB.
Нижняя часть панели – прозрачная, изготовлена из прочного пластика, который и придает аксессуару неповторимости. Новинка имеет встроенную защиту от электрического перенапряжения: специальный модуль предупредит о скачке энергии.
Особенно актуален этот вопрос во время грозы. Так, если случится перегрузка, то Top Tech Patch Panel 3 Socket автоматически отключится, что поможет избежать самовозгорания. Цену новинки пока не сообщили.
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