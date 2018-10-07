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Dell представила самый тонкий игровой ноутбук

Alienware m15
19:22 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: hi-tech.ua

Новости технологии: Dell представила игровой ноутбук Alienware m15, который получился относительно тонким и легким как для своего класса.

Компания Dell представила свой самый легкий и тонкий игровой ноутбук в линейке Alienware. Новинку назвали Alienware m15.

Так, Alienware m15 получил диагональ 15,6 дюймов и вес 2,3 кг – это очень легко, как для игрового ноутбука. Толщина устройства – около 2 см. Вокруг экрана можно увидеть тонкие рамки. При этом в этот тонкий ноутбук удалось поместить клавиатуру с полноценным цифровым блоком.

Разрешение экрана – Full HD или 4K Ultra HD. Также на выбор покупателя процессоры Intel Core i5-8300H или i7-8750H. Выбрать можно и видеокарту –Nvidia GTX 1060 или 1070 Max-Q.

Объем оперативной памяти – до 32 ГБ. Встроенного хранилища можно выбрать – SSD или HDD-накопители объемом до 1 ТБ каждый. Одного заряда аккумулятора должно хватить на 13 часов работы.

Новинка поступит в продажу 25 октября. Цены на устройство стартуют от 1300 долларов (36 400 гривен).

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Новости технологии, Alienware m15, Dell, Ноутбук, самый легкий ноутбук, Самый тонкий ноутбук.
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