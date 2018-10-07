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Google Chrome перестанет работать на многих Android-устройствах

Google Chrome
20:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ixbt.com

Новости технологии: Браузер Google Chrome скоро перестанет работать на 32 миллионах Android-устройств.

Прекращается поддержка операционной системы Android 4.1-4.3 Jelly Bean, что отразится на работе Google Chrome. Согласно статистике Google, версия Android 4.1-4.3 Jelly Bean все еще установлена на 3,2% устройств на базе Android.

В использовании сейчас находится около одного миллиарда смартфонов и планшетов Android. Таким образом, 3,2% - это 32 миллиона устройств.

То есть большое количество пользователей, которые не смогут обновить свой смартфон на более новую версию Android, останутся без Google Chrome.

Android 4.1 Jelly Bean вышла 10 июля 2012 года, а первая стабильная версия мобильного Chrome для Android - 27 июня 2012 года.

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Все по теме:

Новости технологии, Android, Android 4.1 Jelly Bean, Google, Google Chrome, Браузер, Смартфон.
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