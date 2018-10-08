Новое приложение от Google позволит заходить на заблокированы сайты

Инкубатор технологий Jigsaw (Google Ideas) выпустил новое приложение Intra. Оно позволит заходить на сайты, которые заблокированы в определенной стране.

Новое приложение будет создавать между сервером и смартфоном зашифрованное соединение, которое не позволит провайдеру определять, какие именно сайты посещает пользователь. Как сообщают разработчики, многие страны пытаются скрывать от своих граждан доступ к определенной информации путем блокирования ресурсов.

К примеру, в Украине заблокировали российскую социальную сеть "Вконтакте", а власть РФ из-за конфликта с Павлом Дуровым ограничила доступ россиян к мессенджеру Telegram.

"Манипуляции с DNS-запросами являются одной из форм цензуры в мире. Люди находятся в опасности, пытаясь узнать, что происходит на самом деле", – заметил менеджер Jigsaw Джастин Хэнк.

Кроме того, разработчики отметили, что с помощью Intra пользователи получат возможность посещать запрещенные веб-сайты, при этом фактически не нарушая действующее законодательство.

Jigsaw - это технологический инкубатор, созданный Google. На данный момент он работает как филиал Alphabet Inc. Jigsaw посвящен пониманию глобальных проблем и применению технологических решений, от "противодействия экстремизму", онлайн-цензуры и кибератак, для защиты доступа к информации.