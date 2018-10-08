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Стало известно, когда состоится презентация смартфона Xiaomi Mi Note 4

Xiaomi
13:18 Сегодня Телеграф
24tv.ua
tech-wd.com

Новости технологии: В китайской социальной сети Weibo появился новый тизер, посвященный горячо ожидаемому смартфону Xiaomi Mi Note 4.

По информации инсайдеров, смартфон Xiaomi Mi Mix 3 покажут уже в этом месяце. Теперь в сети появилась информация, что вместе с Mi Mix третьего поколения китайский производитель анонсирует выход нового Mi Note 4.

Xiaomi Mi Mix 3 уже был замечен на фотографиях и видео, а вот о Mi Note 4 на данный момент нет абсолютно никакой информации. Mi Note первого и второго поколений имел флагманские характеристики, а вот представленный в прошлом году Mi Note 3 получил начинку среднего класса с процессором Snapdragon 660.

Новому Mi Note 4 приписывают 8-ядерный процессор Snapdragon 710, дисплей большей диагонали, чем у Mi 8, который имеет экран размером 6,21 дюйма. Также можно предположить наличие двойной камеры и емкого аккумулятора. Отметим, что презентация Xiaomi Mi Mix 3 и Mi Note 4 запланирована на 15 октября.

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Все по теме:

Новости технологии, Xiaomi, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi Note 4, Презентация, Смартфон.
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