Пользователи загружали вирус из Google Play под видом игры

Новости технологии: Видеоигра Truck Cargo Simulator в Google Play заразила 580 тысяч пользователей по всему миру опасным вирусом, который воровал конфиденциальные данные.

Видеоигра Truck Cargo Simulator в Google Play оказалась опасным вирусом, который заразил 580 тысяч пользователей в всем мире. Разработчики вредоносной программы использовали похожее название от популярной видеоигры Cargo Transport Simulator, чтобы запутать наивных пользователей.

После загрузки и инсталляции игра выдавала ошибку и закрывалась. Однако программа на самом деле требовала разрешения на изменение важных функций системы, которые открывали вирусу возможность загрузиться в сервисы Android-устройства и мониторить операционную систему. Причем значок программы удалялся из меню приложений, чтобы сам вирус было трудно обнаружить и удалить.

Исследователи популярного антивируса ESET допускают, что вредоносная программа воровала конфиденциальные данные пользователей, включая номера кредитных карт и другую ценную информацию, отправляя всю информацию на удаленные сервера злоумышленников.

С другой стороны, ни один пользователь, который устанавливал Truck Cargo Simulator, не пожаловался на исчезновение денег с личных счетов или украденных учетных записей. Что на самом деле выполняло приложение в системе, остается догадываться. Тем временем приложение уже удалено из Google Play.