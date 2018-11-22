Зафиксированы первые в истории атаки на смарт-телевизоры

Новости технологии: Компания DoubleVerify обнаружила новую сеть ботов, которые впервые совершили атаки на смарт-телевизоры.

В компании DoubleVerify (DV), занимающейся аналитикой и программным обеспечением для измерений в сфере цифровых медиа, сообщили о выявлении новой сети ботов, нацеленной специально на подключаемые телевизоры (Connected TV), или же смарт-телевизоры. Об этом сообщает специализированній ресурс Internetua.

"В DV выявили данную сеть ботов (ботнет) после того, как заметили 40% всплеск трафика от таких устройств, и уже назвали её первой целенаправленной ботнет-атакой, которая была обнаружена экспертами в среде Connected TV. Мошенническая схема была раскрыта экспертами специальной лаборатории компании, занимающейся поиском мошенников – DV Fraud Lab, которые, используя набор машинных алгоритмов и ручных процессов, постоянно анализируют тенденции в данной сфере", - говорится в сообщении.

Для генерирования ложной информации, ботнет использует полученные обманным путём URL-адреса издателей, отправляя на рекламные сервера фальшивые сигналы об откликах, которые якобы происходят с Connected TV устройства. Также в DV изучили список ОТТ-устройств, оказавшихся наиболее тесно вовлечёнными в мошенническую схему. Было выявлено, что примерно треть откликов выглядели так, будто они приходят от игровых консолей, а ещё две третьих – от смарт-телевизоров.

"Нас нисколько не удивило данное открытие – учитывая то, что мошенники обычно имеют привычку появляться везде, где есть деньги. Учитывая то, что, по последним данным примерно 50% всех пользователей Интернета смотрят видео в сети с подписных платформ или через ТВ-приложения по меньшей мере раз в неделю, объёмы рекламы в среде Connected TV растут, что влечёт за собой и рост мошенничества в данной сфере", – заявил генеральный директор DoubleVerify Вэйн Гаттинелла.

После выявления данной схемы, в компании DV незамедлительно приняли меры для защиты своих клиентов – а это всемирно известные бренды – от потенциальных атак мошенников, расширив качество охвата медиа-транзакций (до и после конкурса).

"Данный тип мошеннических схем похож на схемы, которые эксперты DV ранее уже выявляли в среде настольных компьютеров и мобильных приложений. И вот теперь подобные атаки начались и в растущем секторе Connected TV", - говорится в сообщении.