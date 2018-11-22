Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

В Китае презентовали новый смартфон Nokia

В Китае презентовали новый смартфон Nokia
14:00 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости технологии: В Китае появился в продаже смартфон Nokia 3.1 Plus с шестидюймовым экраном и процессором Helio P22, ранее его можно было купить только в Индии.

Смартфон Nokia 3.1 Plus с шестидюймовым экраном и процессором Helio P22 поступил в продажу в Китае. Ранее этот гаджет был доступен только в Индии, а теперь появится на международном рынке, пишет GizmoChina.

Смартфон Nokia 3,1 Plus продается по цене 1099 юаней, то есть $ 158,6, для варианта 3 + 32GB, что довольно близко к индийским ценам. По мнению журналистов, в Китае компания HMD Global явно ищет покупателей начального уровня. А вот в восточной Европе цена такого смартфона должна составить уже около $190.

Смартфон получил экран с диагональю 6 дюймов, разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9. Nokia 3.1 Plus - самый дешевый из гаджетов бренда, которые получили двойную основную камеру. Датчики в этой модели получили разрешение 13 и 5 МП. Фронтальная камера - на 8 мегапикселей.

Аппаратной основой Nokia 3.1 Plus стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карточек формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3500 мАч.

Смартфон Samsung Galaxy S10 будет поддерживать 5G

Гаджет работает под управлением операционной системы Android 9 Pie. При этом смартфон является участником программы Android One. У новинки есть 3,5-мм разъем для наушников и порт micro-USB. Возможна поддержка NFC, но она будет доступна не во всех регионах.

Nokia 3.1 Plus поставляется в двух цветах, на данный момент, White и Navy Blue. Журналисты отмечают, что, если покупатель добавит пару сотен юаней (около $30), он получит устройства более высокого уровня, такие как новый Honor 10 Lite с процессором Kirin 710, Full HD + и аккумулятором 3400 мАч. Таким образом, будет интересно узнать, сможет ли модель преуспеть на китайском рынке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Китай, Продажа, Характеристика, Смартфон Nokia 3.1 Plus.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2018: все знаки Зодиака
03 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
04 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
05 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь