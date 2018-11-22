Робот София и Джимми Фэллон спели дуэтом (Видео)

Пожалуй, дуэт робота Софии и Джимми Фэлона - самый необычный в истории телевидения. Ведущий американского вечернего шоу Джимми Фэллон сделал выпуск про самых удивительных роботов со всего мира. Изюминкой программы стала антропоморфный робот София, которая продемонстрировала свой новый навык - пение. Вместе с Фэллоном они спели песню Say Something Кристины Агилеры. Робот София - разработка гонгконгской компании Hanson Robotics. Она умеет говорить с людьми, давать интервью и выражать 60 мимических реакций. Она выступала в ООН, на конференциях по всему миру, а в 2017 году ей дали гражданство Саудовской Аравии. Софией управляет искусственный интеллект, разработанный компанией SingularityNET. Робот постоянно обучается и совершенствует свои коммуникативные навыки.