Скачать
Воскресенье, 25.11.2018

Робот София и Джимми Фэллон спели дуэтом (Видео)

Пожалуй, дуэт робота Софии и Джимми Фэлона - самый необычный в истории телевидения. Ведущий американского вечернего шоу Джимми Фэллон сделал выпуск про самых удивительных роботов со всего мира. Изюминкой программы стала антропоморфный робот София, которая продемонстрировала свой новый навык - пение. Вместе с Фэллоном они спели песню Say Something Кристины Агилеры. Робот София - разработка гонгконгской компании Hanson Robotics. Она умеет говорить с людьми, давать интервью и выражать 60 мимических реакций. Она выступала в ООН, на конференциях по всему миру, а в 2017 году ей дали гражданство Саудовской Аравии. Софией управляет искусственный интеллект, разработанный компанией SingularityNET. Робот постоянно обучается и совершенствует свои коммуникативные навыки.
nv.ua
Фото: Скриншот
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Кристина Агилера, Видео, Песня, Робот София, Джимм Фэлон.
16:36 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь