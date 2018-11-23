Google отметил дудлом 110 лет со дня рождения Николая Носова

Новости технологии: В пятницу, 23 ноября, на стартовой странице поисковика Google появился дудл в честь дня рождения известного советского писателя Николая Носова.

Компания Google посвятила дудл в честь 110-летия со дня рождения советского детского писателя, драматурга и сценариста Николая Носова. На стартовой странице поисковика писатель изображен рядом со своим знаменитым персонажем Незнайкой. В описании к дудлу отмечается, что "Незнайка" был издан сразу на двух языках: русском и украинском.

Николай Носов родился в 1908 году в Киеве, а его детство прошло в Ирпине. Носов мечтал стать химиком и планировал поступать в Киевский политехнический институт, однако перед самим поступлением передумал и пошел в Киевский художественный институт. Там он увлекся фотографией и кинематографом, а спустя два года перевелся в московский институт.

После окончания ВГИКа он долгое время работал режиссером-постановщиком мультипликационных, научных и учебных фильмов. Писать детские рассказы Носов начал в возрасте 20 лет в 1938 году. Однако слава к нему пришла только после окончания Второй мировой войны. Наиболее же известным произведением писателя стала трилогия о приключениях Незнайки, ставшая "самой детской" антиутопией. Среди других произведений Носова - повесть "Витя Малеев в школе и дома", цикл рассказов "Фантазеры".