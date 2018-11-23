Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

Google отметил дудлом 110 лет со дня рождения Николая Носова

Google отметил дудлом 110 лет со дня рождения Николая Носова
09:03 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости технологии: В пятницу, 23 ноября, на стартовой странице поисковика Google появился дудл в честь дня рождения известного советского писателя Николая Носова.

Компания Google посвятила дудл в честь 110-летия со дня рождения советского детского писателя, драматурга и сценариста Николая Носова. На стартовой странице поисковика писатель изображен рядом со своим знаменитым персонажем Незнайкой. В описании к дудлу отмечается, что "Незнайка" был издан сразу на двух языках: русском и украинском.

 Николай Носов родился в 1908 году в Киеве, а его детство прошло в Ирпине. Носов мечтал стать химиком и планировал поступать в Киевский политехнический институт, однако перед самим поступлением передумал и пошел в Киевский художественный институт. Там он увлекся фотографией и кинематографом, а спустя два года перевелся в московский институт. 

Google подготовил дудл к Хэллоуину

После окончания ВГИКа он долгое время работал режиссером-постановщиком мультипликационных, научных и учебных фильмов. Писать детские рассказы Носов начал в возрасте 20 лет в 1938 году. Однако слава к нему пришла только после окончания Второй мировой войны. Наиболее же известным произведением писателя стала трилогия о приключениях Незнайки, ставшая "самой детской" антиутопией. Среди других произведений Носова - повесть "Витя Малеев в школе и дома", цикл рассказов "Фантазеры".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Google, День рождения, Гугл, Поисковик, Google Doodle, Doodle, Техно, Дудл, Гугл дудл, 23 ноября, Незнайка, Google отметил "дудлом", 110 лет, 110-летия со дня рождения Николая Носова, Николай Носов, автор Незнайки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2018: все знаки Зодиака
03 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
04 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
05 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь