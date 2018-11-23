Корпорация Apple возобновила производство iPhone X

Новости технологии: Apple возобновила производство iPhone X из-за более слабого, чем ожидалось, спроса на свои последние модели XS и XS Max.

Корпорация Apple снова начала производить смартфоны модели iPhone X, вышедшей в 2017 году. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, компания рассчитывает таким образом увеличить продажи и повысить рентабельность, поскольку зачастую компоненты для сборки смартфонов дешевеют, а производственное оборудование обесценивается.

Как отмечается, возобновление производства iPhone X частично обусловлено контрактом Apple с компанией Samsung SDI, являющейся крупным поставщиком дисплеев на органических светодиодах (OLED) для iPhone X. Apple необходимо купить у южнокорейского производителя определенное количество дисплеев, утверждают источники газеты.

Apple прекратила производство iPhone X, чтобы эти смартфоны не конкурировали с более дешевыми моделями.12 сентября корпорация представила три новых модели: iPhone XS Max, iPhone XS и iPhone XR.