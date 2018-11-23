Киберполиция предупредила украинцев о новом компьютерном вирусе: инструкция

Новости технологии: Киберполиция дала украинцам инструкции, как проверить операционную систему на наличие вируса DarkComet.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины опубликовала инструкцию для пользователей по проверки операционной системы на наличие вируса DarkComet. Инструкцию обнародовали в Facebook.

"Рекомендуем проверить вашу операционную систему на наличие вируса DarkComet. Для этого необходимо: открыть командную строку: зажать клавишу "Windows" на клавиатуре, затем клавишу "R". Запустится окно "выполнить", в котором наберите "cmd" и нажмите ENTER или кнопку ОК. Далее, в открытой командной строке введите команду "netstat -nao" и нажмите ENTER. Вы увидите список соединений, среди которых вам нужно найти соединение с хостом 193.53.83.233 и портом 1604 или 81", - говорится в сообщении.

В случае, если пользователь найдет соединение с указанным IP адресом, в полиции рекомендуют связаться с ними через форму обратной связи.

Кроме того, при использовании компьютеров в киберполиции советуют:

не работать и не запускать программы под учетной записью администратора системы;

отказаться от программного обеспечения или его обновления, которое требует добавления в "список исключения" систем защиты компьютера;

обновить антивирусное программное обеспечение и запустить полное сканирование системы и внешних носителей информации.

В случае получения тревоги от системы защиты компьютера (антивируса, фаервола и тому подобное) не следует препятствовать действиям по умолчанию антивируса или отключать автоматические обновления. Также правоохранители рекомендуют обновлять программное обеспечение и дополнительно проверять его на авторитетных ресурсах, предназначенных для анализа подозрительных файлов.