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Samsung готовит смартфон Galaxy M2 с вырезом в экране

Samsung готовит смартфон Galaxy M2 с вырезом в экране
11:51 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф nv.ua Фото: из открытых источников

Новости технологии: Сравнительно недорогой Samsung Galaxy M2 может стать первым смартфоном компании с вырезом.

Ранее СМИ приписывали эту особенность флагманскому Galaxy S10. Компания Samsung имеет довольно внушительное портфолио смартфонов в разных ценовых диапазонах. Есть флагманская серия Galaxy S и Note, серия среднего уровня A и бюджетные J и C. Это может вскоре измениться с появлением Samsung Galaxy M2, который может стать единственным бюджетником компании, начиная с 2019 года.

Galaxy M2 также интересен тем, что он также может получить один из новых дисплеев Samsung. Компания в начале этого месяца представила три новых дисплея с надрезами, которые Samsung, как ожидается, начнет использовать уже в следующем году во всех своих линейках смартфонов. В то время как так называемый дисплей Infinity-O, скорее всего, зарезервирован для Samsung Galaxy S10, Infinity-V и Infinity-U, вероятно, являются претендентами на средний и бюджетный ценовой сегмент.

Известно, что новый смартфон получит экран разрешением 2340 х 1080 пикселей, он будет оснащен однокристальной системой Exynos 7885, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. Камеры имеют разрешение 13 и 8 Мп. Из коробки смартфон будет работать под управлением Android 8.1 Oreo.

Остальные технические характеристики девайса пока не раскрываются. О дате и выхода новинки Samsung Galaxy M2 пока не сообщается.

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Samsung, Смартфон, Гаджет, Устройство, Техно, Samsung Galaxy M2, Galaxy M2.
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