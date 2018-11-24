ESA опубликовало таймлапс полета грузовика "Прогресс" к МКС

Новости технологии: Ракета-носитель с космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур 16 ноября.

Европейское космическое агентство (ESA) представило таймлапс-видео полета космического грузовика "Прогресс" к Международной космической станции. Видео снял с борта МКС астронавт агентства Александр Герст.

Ракета носитель "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс-МС" стартовала с космодрома Байконур 16 ноября. На видео можно заметить отделение ускорителей и второй ступени ракеты. Кроме того на 34 секунде видео можно увидеть сгорание второй ступени в атмосфере.

"Прогресс" доставил на МКС примерно 2,5 тонны груза.

На данный момент на борту станции находятся астронавт Европейского космического агентства, командир экипажа Александр Герст, астронавт NASA Серена Ауньен-Ченселлор и космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев. К ним должны были присоединиться астронавт NASA Ник Хейг и космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин, которые должны были стартовать 11 октября с космодрома Байконур.