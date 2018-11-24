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Qualcomm представит новый флагманский процессор в начале декабря

Qualcomm представит новый флагманский процессор в начале декабря
15:06 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф nv.ua

Новости технологии: Однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8150, которую ранее называли Snapdragon 855, должны представить в США уже 4 декабря.

Компания Qualcomm отправила приглашения на технологический саммит Snapdragon Technology в Хайдао, Гавайи, на котором должны показать новинку.

Архитектура нового Snapdragon несколько необычна. Процессор Snapdragon 8150 будет построен на 7-нм процессе с использованием большого ядра, трех больших ядер и четырех небольших основных архитектур с частотой 2,84 ГГц, 2,4 ГГц и 1,78. ГГц соответственно. Его также оснастят блоком нейронной сети (NPU) для обработки задач искусственного интеллекта.

Графическим ускорителем выступает Adreno 640, в предварительных тестах он улучшил результаты предыдущей GPU Adreno 630 на 20%. Также процессор получит поддержку технологии Quick Charge 5.

Добавим, что в сервисе AnTuTu предполагаемый Snapdragon 8150 получил 362 292 балла, сумев обойти флагманские решения Apple и Huawei — A12 Bionic с результатом 353 210 баллов и Kirin 980 с 273 913 баллами соответственно. Графический процессор Snapdragon 8150 набрал 156 328 баллов в тесте — это примерно на 20% выше, чем у графического процессора Adreno 630, который используется в Snapdragon 845.

Ведущим процессором Qualcomm сейчас является как раз Snapdragon 845, модель следующего поколения должна была называться 855, но Qualcomm, скорее всего, изменит именование нового поколения процессоров, хотя официального подтверждения этому пока нет.

Первые смартфоны с новым процессором появятся на рынке уже в следующем году. Какая компания первой представит подобный флагманский гаджет, предсказать достаточно сложно. Возможно, первые модели будут представлены уже на выставках CES 2019 или MWC 2019.

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Процессор, Qualcomm, Флагман, Устройство, Техно, Snapdragon 8150.
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