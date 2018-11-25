Новый смартфон Umidigi One Max получил беспроводную зарядку

Новости технологии: Новинка Umidigi One Max пойдет в продажу с 28 ноября.

В начале этого месяца мы писали о том, что китайская компания Umidigi готовится к выпуску крупного смартфона Umidigi One Max, оснащенного дисплеем с диагональю 6,3 дюйма.

Вчера производитель опубликовал основные спецификации новинки и озвучил ее ценник на стадии предварительного заказа. Umidigi One Max получил дисплей с неизвестным разрешением, соотношением сторон 19:9 с каплевидным вырезом под фронталку, занимающий 91,5% площади фронтальной панели, чип Helio P23, 4 или 6 Гб оперативки, 128 Гб флеш-памяти, двойную основную камеру с датчиками на 12 Мп и 5 Мп, модуль NFC, а также аккумулятор на 4150 с поддержкой быстрой и беспроводной зарядок мощностью 18 и 15 Вт соответственно.

Старт продаж Umidigi One Max назначен на 28 ноября. При оформлении предварительного заказа смартфон обойдется в $200.