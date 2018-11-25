Apple планирует снизить цену на iPhone Xr

Новости технологии: Компания Apple планирует снизить стоимость новых iPhone Xr. Правда, подешевеют смартфоны не везде, а на отдельных рынках, в частности в Японии.

Более того, на японском рынке Apple планирует предоставлять определенные субсидии местным ритейлерам для увеличения продаж.

iPhone Xr должен подешеветь на следующей неделе. Но, как сообщают источники, существенного удешевления ждать не стоит.

Технические характеристики iPhone Xr

Дисплей

Тип: Liquid Retina

Liquid Retina Диагональ: 6,1 дюйма

6,1 дюйма Разрешение: 1792х828 пикселей

Процессор

A12 Bionic

Графический процессор

M12

Память

Оперативная: 8 ГБ

Встроенная: 64ГБ/128ГБ/256

Камера

Основная: 12 Мп (f/1.8)

Фронтальная: 7 Мп (f/2.2)

Аккумулятор

2942 мАг

Операционная система

iOS 12

Как известно, в последнем квартале продажи Apple снизились, но им удалось остаться в прибыли за высокого спроса на старые устройства. Например, в Азии бренд Apple не входит в пятерку самых популярных производителей смартфонов. Что касается Японии, то здесь лидерами являются Sony и Sharp.