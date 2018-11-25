Apple планирует снизить цену на iPhone Xr

Более того, на японском рынке Apple планирует предоставлять определенные субсидии местным ритейлерам для увеличения продаж.
iPhone Xr должен подешеветь на следующей неделе. Но, как сообщают источники, существенного удешевления ждать не стоит.
Технические характеристики iPhone Xr
Дисплей
Процессор
Графический процессор
Память
Камера
Аккумулятор
Операционная система
Как известно, в последнем квартале продажи Apple снизились, но им удалось остаться в прибыли за высокого спроса на старые устройства. Например, в Азии бренд Apple не входит в пятерку самых популярных производителей смартфонов. Что касается Японии, то здесь лидерами являются Sony и Sharp.