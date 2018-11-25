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Apple планирует снизить цену на iPhone Xr

Apple планирует снизить цену на iPhone Xr
09:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: из открытых источников

Новости технологии: Компания Apple планирует снизить стоимость новых iPhone Xr. Правда, подешевеют смартфоны не везде, а на отдельных рынках, в частности в Японии.

Более того, на японском рынке Apple планирует предоставлять определенные субсидии местным ритейлерам для увеличения продаж. 

iPhone Xr должен подешеветь на следующей неделе. Но, как сообщают источники, существенного удешевления ждать не стоит.

Технические характеристики iPhone Xr

Дисплей

  • Тип: Liquid Retina
  • Диагональ: 6,1 дюйма
  • Разрешение: 1792х828 пикселей

Процессор

  • A12 Bionic

Графический процессор

  • M12

Память

  • Оперативная: 8 ГБ
  • Встроенная: 64ГБ/128ГБ/256

Камера

  • Основная: 12 Мп (f/1.8)
  • Фронтальная: 7 Мп (f/2.2)

Аккумулятор

  • 2942 мАг

Операционная система

  • iOS 12

Как известно, в последнем квартале продажи Apple снизились, но им удалось остаться в прибыли за высокого спроса на старые устройства. Например, в Азии бренд Apple не входит в пятерку самых популярных производителей смартфонов. Что касается Японии, то здесь лидерами являются Sony и Sharp.

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Все по теме:

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