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Google запатентовала обувь для виртуальной реальности

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Google запатентовала обувь для виртуальной реальности
14:24 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф 24tv.ua Фото: из открытых источников

Новости технологии: Корпорация Google запатентовала VR-обувь.

Отметим, для большинства текущих реализаций VR необходимы кабели электропитания и видеосигнал от компьютера к гарнитуре. Есть и мобильные шлемы, но даже если в них добавить поддержку ходьбы, перемещаться по реальному миру, по сути, с закрытыми глазами было бы очень опасно. Поэтому нужно передать игроку ощущения ходьбы в виртуальном мире так, чтобы в реальном он оставался на месте.

Нельзя сказать, что VR-обувь от Google – простое и элегантное решение проблемы, но если подобное устройство заработает, оно действительно могло бы обеспечить дополнительное погружение в игру.

Устройства будут отслеживать местоположение человека в комнате, чтобы он не выходил за установленные пределы. Если игроку удастся войти в нежелательную область, обувь вернет его в центр.

Патент Google описывает несколько различных дизайнов подобной техники, круглые колеса, гусеничные протекторы и всенаправленные колеса, которые чаще всего встречаются на промышленном оборудовании.

Непонятно, впрочем, действительно ли подобная обувь создаст ощущение ходьбы и не станет ли она новой проблемой? Движения должны быть незаметными, так как даже небольшой сдвиг, что не соответствует тому, что пользователь видит в VR, вполне способен вызвать у многих морскую болезнь.

Следует также помнить, что речь идет только о патенте: нет никакой гарантии, что Google даже попытается создать нечто подобное. Не похоже, чтобы поисковый гигант уделял большое внимание развитию VR.

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Google, Обувь, Патент, Виртуальная реальность, VR-обувь.
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