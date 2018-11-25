Стало известно, когда ESA запустит спутник для поиска экзопланет

Новости технологии: Спутник будет запущен в интервале с 15 октября по 14 ноября 2019 года.

Европейское космическое агентство (ESA) заявило о том, что спутник Characterising Exoplanet Satellite (Cheops), предназначенный для поиска экзопланет, будет запущен в интервале с 15 октября по 14 ноября 2019 года. Как сообщается на сайте агентства, запуск будет совершен с помощью ракеты "Союз" с космодрома Куру.

Отмечается, что спутник будет работать на околоземной орбите на высоте 700 километров. Он будет наблюдать за изменениями яркости одиночных звезд, вокруг которых, вероятно, вращаются экзопланеты. Используя способность Cheops зафиксировать несколько транзитов экзопланеты по диску звезды, исследователи надеются точно измерить размеры небесных тел.

Кроме того, ученые надеются получить данные о составе планет, их звездах и орбитах вокруг светил, что позволит им проследить за формированием и эволюцией планет, которые входят в класс нептунов и суперземель.