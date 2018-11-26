LG запатентовала смартфон с 16 камерами

Новости технологии: Корейская компания LG готовит выпуск смартфона с камерой, которая включает 16 датчиков.

Компания LG Electronics запатентовала новую технологию для камер смартфонов. В частности, в патенте говорится о том, что новые девайсы компании могут получить до 16 модулей основной камеры.

Согласно замыслу корейского производителя, будущие смартфоны компании могут получить сумасшедшие 16 модулей для основной камеры. В патенте показана тыльная камера с объективами, расположенными по четыре в четыре ряда.

Пользователь сможет выбирать и комбинировать несколько модулей для съемки конкретного фото или комбинировать различные части фото, снятые на разные камеры для создания одного снимка или анимации.

Чтобы было удобно делать селфи с помощью такой камеры, на корпусе смартфона предусмотрено своего рода "зеркало" или даже вспомогательный дисплей. Также патент описывает своего рода тачпад на задней панели.

Отметим, что сейчас сроки разработки подобного смартфона не сообщаются. Надо учитывать еще тот факт, что это лишь патент и LG может даже не начать массовое производство подобных смартфонов.