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Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)

Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)
20:31 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: nasa.gov

Новости технологии: В понедельник, 26 ноября исследовательский зонд InSight совершил посадку на Марс.

26 ноября Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приземлило на поверхность Марса посадочный модуль InSight.  Зонд опустился в районе вулканического нагорья Элизий. На все маневры у аппарата было шесть минут, за которое он должен был снизить скорость с 19,300 до 8 км/ч. Зонд не являлся марсоходом и не смог передвигаться по поверхности планеты. Поэтому месту посадки ученые уделило так много усилий.

InSight вошел в атмосферу Марса на скорости 19800 километра в час. Начал снижаться, спасаясь от перегрева с помощью защитного кожуха, который разогрелся до 1500 градусов Цельсия. Через 10 минут аппарат раскрыл парашют. Через 15 секунд после этого сбросил тепловую защиту. Еще через 10 секунд выпустил три посадочных ноги.

Далее InSight активировал радар, который определяет расстояние до поверхности, сбросил парашют и включил тормозные ракетные двигатели (12 штук).

Заняв правильное положение относительно марсианской поверхности, InSight продолжил спуск, снижая скорость. Чтобы посадка стала мягкой, скорость составляла от 27 до 8 километров в час.  

В 21:54 по киевскому времени космический аппарат InSight совершил посадку на поверхность Марса. Процесс был сложным и напряженным для сотрудников NASA, но все прошло в штатном режиме - на Землю пришли первые сигналы от зонда.

Операция спуска аппарата InSight транслировалась в прямом эфире. Сам спуск занял около 6,5 минут. Аппарат уже передал первую фотографию.

Зонд InSight, запущенный 5 мая 2018 года, будет неподвижным после посадки – он представляет собой автономную лабораторию по исследованию Красной планеты. Миссия аппарата рассчитана на изучение внутреннего строения и состава Марса – для этого InSight оснащен сейсмометром. Стоимость программы обошлась космическому агентству в 480 миллионов долларов, а сама миссия рассчитана на 720 дней – в этого времени InSight будет изучать внутреннюю структуру Марса, регистрируя подповерхностные толчки.

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