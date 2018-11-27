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Huawei выпустит первый в мире абсолютно безрамочный смартфон

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Huawei выпустит первый в мире абсолютно безрамочный смартфон
08:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии: Huawei планирует выпустить безрамочный смартфон уже в декабре этого года.

Samsung Galaxy A8s может потерять свое первенство в инновационности дисплея. Известный инсайдер Ice universe в Twitter написал, что Huawei также планирует выпустить подобное устройство уже в декабре. Соответствующую информацию известный инсайдер опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

В Сети появились фото защитного стекла для безрамочного смартфона Samsung, которые указывают на то, что устройство и впрямь получит вырез под фронтальную камеру прямо в экране. К слову, также опубликовали информацию, какой именно устройство получит новый дисплей.

Отметим, ранее сообщалось, что экран Infinity-O с вырезом под селфи-камеру достанется новому флагману компании – Samsung Galaxy S10. Однако источники сообщают, что первым смартфоном с подобным дисплеем станет Galaxy A8s, который поступит в продажу уже в начале 2019 года.

Но фото, которые опубликовали в сети, видно, что новинка действительно получит очень тонкие рамки со всех сторон дисплея, однако в нижней части экрана производитель сохранит больший отступ. Также стало понятно, что отверстие для селфи-камеры разместится в левом верхнем углу.

Ожидается, что Samsung Galaxy A8s получит однокристальную систему Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флэш-памяти.

Как уже отмечалось, Huawei анонсирует новинку уже в декабре. Ради справедливости отметим, Samsung запланировала свою презентацию на декабрь. Но какая из компаний окажется первой мы узнаем уже совсем скоро.

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Смартфон, Huawei, Техно, Безрамочный смартфон, Samsung Galaxy A8s.
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