Скачать
Вторник, 27.11.2018
Военное положение в Украине: что происходит в областях
Военное положение в Украине: что происходит в областях
Появился полный список задержанных россиянами украинских моряков
Появился полный список задержанных россиянами украинских моряков
Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19: видео онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19: видео онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Рождественский пост 2018: что категорически запрещается делать
Рождественский пост 2018: что категорически запрещается делать

Искусственный интеллект научился предсказывать течение болезней

Искусственный интеллект научился предсказывать течение болезней
17:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Искусственный интеллект поможет выявлять пациентов, которым нужна неотложная помощь или срочное лечение.

Согласно исследованию Университета Оксфорда, сканирование электронных медицинских записей позволит компьютеру выставлять соответствующий приоритет лечения.

Программное обеспечение, которое разработала компания Whiletonomy, отслеживает входящие данные от врачей общей практики на протяжении всего дня.

Исследователи считают, что создали надежный инструмент, который поможет медработникам эффективно контролировать потребности пациентов и избегать незапланированных госпитализаций, которые являются основным источником расходов в системе здравоохранения.

В процессе сканирования учитывается широкий диапазон факторов: возраст, пол, этническая принадлежность, социально-экономический статус, семейная история, образ жизни, болезни, медикаменты и семейное положение, а также время, прошедшее с момента первого диагноза и последних лабораторных испытаний.

Разработчики считают, что новый инструмент позволяет сосредоточиться на лечении тех пациентов, кому оно нужно в первую очередь. Ученые уверяют, что их система будет в восемь раз эффективнее, чем человеческий персонал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болезни, Здоровье, Ученые, Искусственный интеллект, Возможности, Техно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине ввели военное положение: названы области
02 Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
03 Маникюр по знаку Зодиака: модные идеи дизайна ногтей (Фото)
04 Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)
05 Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Суд арестовал старшего матроса &quot;Никополя&quot;
Суд арестовал старшего матроса "Никополя"
Снегопады, шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
В Стамбуле заседает Синод по Томосу для Украины
В Стамбуле заседает Синод по Томосу для Украины
Зонд InSight прислал первый снимок с поверхности Марса
Зонд InSight прислал первый снимок с поверхности Марса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь