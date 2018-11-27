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Apple планирует выпустить аналог медиаприставки Google Chromecast

Apple планирует выпустить аналог медиаприставки Google Chromecast
22:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости технологии: Корпорация Apple планирует выпустить конкурентное устройство одном из самых успешных проектов Google – устройства для трансляции видеороликов под названием Chromecast.

Информации о новом устройстве от купертинцев практически нет, однако инсайдеры все же кое-что рассказали.

Отметим, успех Chromecast был достигнут благодаря всего двум составляющим – уникальности самого устройства и его низкой цене. Именно таким путем и собираются идти Apple, что уже крайне удивило поклонников компании, так как выпуск бюджетных аппаратов никогда не был присущ "яблочной корпорации".

Слухи о разработке дешевого модуля для трансляции видео с экранов iPhone и iPad на большие мониторы и телевизоры возникли во время очередного обсуждения будущего мультимедийного сервиса Apple, призванного конкурировать с Netflix.

Подробностей о характеристиках будущего гаджета Apple, схожего с Chromecast, в сети крайне мало. Однако известно несколько ключевых деталей, которые точно подтверждают теорию о трансляции роликов с мобильных устройств на большие экраны.

Почти наверняка, девайс будет поддерживать AirPlay для стриминга аудио и видео iOS-устройств. Возможно, будут и встроенные программы, в первую очередь, разработки самой Apple. Также планируется тесная связь с экосистемой приставок Apple TV.

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Apple, Приставка, Устройство, Корпорация Apple, Техно, Аналог, Google Chromecast, медиаприставка.
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