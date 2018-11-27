Viber запустил уникальный чат

Новости технологии: В мессенджере Viber применили первый в мире чат, который может объединить миллиард пользователей.

Как заявили разработчики, любой пользователь мессенджера может создать такое сообщество. Чат можно создать для любых целей, начиная с фан-клуба любимого исполнителя музыки и заканчивая популярными темами, такими как путешествия, спорт, игры и тому подобное.

Присоединиться к этому чату можно в один клик – просто перейдя по ссылке. Также все участники сообщества могут получить доступ к полной истории чата, начиная с момента его создания.

Еще одна полезная функция в этом чате – администраторы групп смогут закреплять важные сообщения вверху чата. Новый чат уже доступен в новейшей версии мессенджера на Android и iOS.