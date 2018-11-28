Норвежские круизные лайнеры планируют заправлять отходами рыбной промышленности

Новости технологии: Норвежские круизные лайнеры вскоре будут работать на мертвой рыбе.

Звучит безумно, но норвежский круизный оператор Hurtigruten утверждает, что времена, когда корабли производили большое количество парниковых газов и загрязнений, скоро будут позади.

"То, что другие считают проблемой, мы рассматриваем как ресурс. Внедрив биогаз в качестве топлива для круизных судов, Hurtigruten станет первой круизной компанией, снабжающей корабли топливом, не содержащим ископаемых", — утверждает исполнительный директор компании Дэниел Скьельдам (Daniel Skjeldam).

Процесс создания такого топлива сопровождается резким и неприятным запахом. Его конечный продукт представляет собой смесь различных газов, которые образуются, когда органическое вещество разрушается без кислорода. В итоге главным образом остаются метан и двуокись углерода, но также может содержаться небольшое количество сероводорода, что придает ему запах тухлых яиц. Этот биогаз можно очистить, а затем сжижать, создавая жидкий биогаз.

Это, безусловно, правильный шаг, но биогаз пока не стал главным источником возобновляемой энергии, поскольку не подходит для всех видов топливной системы. В Hurtigruten заявили, что планируют инвестировать создание шести совершенно новых судов, которые, помимо батарей и сжиженного природного газа, будут работать на биогазе. По словам представителя компании, первый корабль может быть готов уже в следующем году.

Все это — часть амбициозного плана Hurtigruten, 125-летней компании, владеющей 17 круизными судами, по полному избавлению от углерода к 2050 году. Заявление об инвестициях появилось после новости о том, что капитан круизного корабля P&O был оштрафован на 100 тысяч евро за сжигание топлива, содержащего серу, тем самым был превышен установленный европейский лимит.

Hurtigruten привлекает к себе особый интерес отчасти из-за того, что управляет судами как в Антарктиде, так и в Арктике, путешествуя в исключительно чистых водах планеты. Кроме того, у Норвегии есть цель достичь к 2026 году нулевого показателя выброса загрязняющих веществ в окружающую среду для круизных судов, которые осуществляют навигацию по местным фьордам.