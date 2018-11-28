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В 33 странах мира мобильный Интернет уже быстрее Wi-Fi

В 33 странах мира мобильный Интернет уже быстрее Wi-Fi
12:05 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: из открытых источников

Новости технологии: На данный момент Wi-Fi по-прежнему лидирует из-за более низкой стоимости услуг.

Согласно исследованию компании OpenSignal, 33 страны имеют скорость мобильного интернета в среднем выше, чем скорость Wi-Fi. Самый большой разрыв между скоростью подключений зафиксирован в Австралии, пишет Mashable.

В этой стране средняя скорость Wi-Fi составляет 21,6 Мбит/с, а скорость мобильной сети - 34,6 Мбит/с. Также в пятерку стран с мобильными сетями, которые намного быстрее, чем Wi-Fi, вошли Ливан, Катар, Оман и Греция.

В то же время, в таких местах, как США и Гонконг, средняя скорость WiFi затмевает мобильные сети. Подобная ситуация, пусть и не столь выражено, зафиксирована еще в 40 странах. Это может вскоре изменится, так как новое поколение мобильной сети 5G начнет распространяться уже в 2019 году.

Также исследователи нашли четыре страны, где нет существенных различий между скоростью WiFi и мобильной сетью: Венгрия, Бангладеш, Бельгия и Норвегия. Отмечается, что данные были собраны с почти 7,8 миллиона различных устройств в 80 странах.

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В OpenSignal заявили, что результаты исследования показывают, что мобильные операторы и производители смартфонов должны переоценить зависимость от Wi-Fi.

Специалисты OpenSignal сообщили, что в будущем ситуация может еще сильнее измениться с внедрением стандарта 5G. До конца 2018 года его планируют запустить в 20 городах США, а в 2019 году выйдут первые флагманские смартфоны с поддержкой нового стандарта передачи данных.

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Все по теме:

США, Гонконг, Wi-Fi, WiFi, Мобильный Интернет, OpenSignal, Скорость интернета, Скорость мобильного интернета.
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