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Facebook расширяет полезную функцию о происшествиях

Facebook расширяет полезную функцию о происшествиях
12:10 Сегодня Телеграф ukrinform.ru

Новости технологии: Facebook начал расширять возможности функции, которая позволяет людям видеть местные новости, сообщения о пропавших людях и других происшествиях.

"Facebook сдержанно расширяет (возможности - ред.) функции, которая позволяет людям видеть местные новости, сообщения о пропавших людях, перекрытии дорог, совершении преступлений и школьных объявлениях", - говорится в сообщении.

Функция под названием "Случилось сегодня" показывает людям информацию из городов, где они проживают, из таких источников, как СМИ, правительственные ведомства и местные общины.

Facebook еще в январе этого года запустила такую функцию в шести американских городах как эксперимент и расширила этот список до 25. Однако, начиная со среды 28 ноября, функция будет распространяться на 400 городов в США и несколько городов в Австралии.

Этой функцией соцсеть пытается улучшить свою репутацию, ведь за последние несколько месяцев ее обвиняли в распространении дезинформации и в том, что она стала механизмом для вмешательства в выборы.

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Facebook, Технологии, Расширение, Функция, Новая функция.
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