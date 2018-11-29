Xiaomi тестирует новую операционную систему для смартфонов

Новости технологии: В популярном бенчмарке Geekbench засветился Xiaomi Mi8 SE на Android Q.

Android 9.0 еще даже не успел толком обновиться на смартфоны, как Google уже начала разработку следующей системы Android Q. Некоторые производители уже начали тестирование альфа-версии нового Android, в их числе оказалась Xiaomi.

Энтузиасты обнаружили в популярном бенчмарке Geekbench упоминания об Xiaomi Mi8 SE на Android Q. Стоит отметить, что смартфон был выпущен в начале года с Android 8.1 Oreo, а обновление до Android 9.0 Pie он до сих пор не получил.

По мнению экспертов, Xiaomi пытается таким образом как можно раньше взяться за прошивку на основе Android Q, чтобы в 2019 году выпустить ее на большем количестве смартфонов флагманского ряда.

Стоит также отметить, что в этом году бета Android P была доступна не только на "пикселях", но и на аппаратах других производителей, в том числе и на Xiaomi Mi Mix 2S.