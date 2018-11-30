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Флот США введет в эксплуатацию эсминец Thomas Hudner

Флот США введет в эксплуатацию эсминец Thomas Hudner
01:49 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Новости технологии: Первого декабря Военно-морские силы США введут в эксплуатацию первый эсминец типа "Арли Берк", построенный в рамках серии Flight IIA: Technology Insertion.

Официальный сайт Военно-морских сил США сообщил о скором введении в строй нового эсминца типа «Арли Берк». Речь идет о корабле Thomas Hudner, он же — DDG-116. Торжественная церемония состоится первого декабря в Flynn Cruiseport (Бостон, штат Массачусетс). Эсминец назвали в честь летчика Военно-морских сил Томаса Хаднера, награжденного Орденом почета за действия в период Корейской войны. Стоит отметить, что строить корабль начали еще в 2013 году, а церемонию закладки киля провели в ноябре 2015-го.

Согласно материалам из открытых источников, корабль стал первым из серии эсминцев новой постройки, которые выполнят в рамках серии Flight IIA: Technology Insertion. Всего ВМС США должны получить девять таких кораблей. Кроме того, новый эсминец стал 36-м кораблем класса Arleigh Burke, переданным флоту судостроительной компанией Bath Iron Works. Общее количество кораблей типа «Арли Берк», построенных для американского флота, должно превышать 80 единиц.

Thomas Hudner имеет существенные отличия в сравнении с первыми эсминцами «Арли Берк». Он получил довольно просторный ангар, вмещающий два вертолета Sikorsky SH-60 Seahawk. Стоит отметить, что первый корабль типа Arleigh Burke — USS Arleigh Burke (DDG-51) — не имел ангара вовсе. Модернизация коснулась существенной части многих других бортовых систем.

Несмотря на большое количество уже произведенных ранее кораблей типа «Арли Берк», ввод в эксплуатацию нового эсминца — значимое событие. Arleigh Burke — одни из ключевых элементов американской безопасности, гарантирующие (в сумме с авианосцами) почти полное тактическое превосходство флота США над Военно-морскими силами любой другой страны в ближайшие десятилетия.

В качестве тактического ударного вооружения Арли Берк выступают две пусковые установки Mark 41 системы «Иджис» на 32 (носовая) и 64 (кормовая) ячейки, предназначенные для ракет «Томагавк».

Ранее стало известно, что компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) получила от Минобороны Японии контракт на постройку двух фрегатов принципиально нового типа. По информации Jane’s, речь может идти о сумме более чем в 800 миллионов долларов. В свою очередь, французы в октябре этого года почти завершили изготовление корпуса головного фрегата типа FREDA.

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США, Наука, ВМС США, Новости науки, USS Thomas Hudner.
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