В Instagram появится новая функция для слабовидящих людей

Новости технологии: Instagram запускает функцию описания фотографий для слабовидящих людей.

Социальная сеть Instagram заявила о том, что запускает опцию, которая позволит изучать фотографии слабовидящим людям. Как подчеркивается в блоге социальной сети, на данный момент от проблем со зрением страдает более 285 миллионов людей по всему миру.

Новая функция будет использовать технологию компьютерного зрения для распознавания предметов и людей, которые изображены на фото. Она будет работать на смартфонах тех, у кого подключена функция голосового описания. Слабовидящие люди смогут прослушать описание фотографии.

Кроме того, Instagram также подключил функцию, с помощью которой пользователи смогут самостоятельно добавить описания фотографий для слабовидящих пользователей. Обе функции доступны в последнем обновлении приложения.