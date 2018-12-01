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В Китае создали мощнейший смартфон для игр

В Китае создали мощнейший смартфон для игр
15:56 Сегодня Телеграф

Новости технологии: Nubia Red Magic Mars оснастили самым мощным на текущий момент процессором от Qualcomm Snapdragon 845.

С появлением Xiaomi Black Shark производители начали активно выпускать свои модели смартфонов для игр. Китайская компания Nubia включилась в гонку и анонсировала собственный игровой смартфон Red Magic Mars.

Дизайн Red Magic Mars выполнен специально для подчеркивания своего игрового статуса: RGB подсветка задней панели и красные декоративные вставки на черном корпусе. Доступно будет три цвета на выбор: чёрный, красный и камуфляжный.

Поскольку Nubia Red Magic Mars является игровой моделью, то его оснастили самым мощным на текущий момент процессором от Qualcomm Snapdragon 845, которому слегка увеличили частоты, а чтобы он не грелся, оборудовали продуманной системой охлаждения – в верхней и нижней части корпуса сделаны прорези для свободной конвекции воздуха.

Памяти тоже предостаточно – 10 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-накопителя, но есть варианты с 8/128 ГБ и 6/64 ГБ. 6-дюймовый IPS-дисплей получил матрицу с разрешением 2160x1080 пикселей. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 3800 мАч.

Когда Nubia Red Magic Mars находится в горизонтальном положении, две сенсорные площадки на правом торце можно использовать в качестве кнопок управления в играх. Есть система тактильной отдачи 4D Shock — корпус будет вибрировать во время динамичных сцен.

Смартфон поставляется с ОС Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой Red Magic OS UI – разработчики добавили панель быстрых настроек, где можно быстро отрегулировать яркость дисплея, увидеть степень загрузки процессора и запустить запись геймплея.

Основная фотокамера получила 16-мегапиксельный сенсор с оптикой f/1.8. В качестве полезной опции стоит отметить сканер отпечатков пальцев. Фронтальная камера на 8 мегапикселей.

Любителям посмотреть фильмы или послушать музыку, Nubia Red Magic Mars

оснастили стереодинамиками и технологией виртуального 7.1-канального звука в наушниках. Но от мини-джека производитель отказался. Отдельно будет продаваться переходник на 3.5 мм и USB Type-C, чтобы можно было одновременно пользоваться наушниками и заряжать гаджет.

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Китай, Смартфон, Гаджет, Устройство, Техно, Xiaomi Black Shark, Qualcomm Snapdragon 845, Смартфон для игр, Nubia Red Magic Mars.
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