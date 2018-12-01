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Xiaomi создал девайс, который поможет согреться холодной зимой

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Xiaomi создал девайс, который поможет согреться холодной зимой
21:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: geekon.media

Новости технологии: Компания Xiaomi представила умный обогреватель для ног "Beautitec".

Китайская корпорация Xiaomi выпустит умный обогреватель под новым брендом Beautitec. Новинка имеет стильный дизайн и стоит всего 60 долларов.

Дизайн приятного на вид белого обогревателя, выполненного в виде арки, под которой и греются ноги, компания заказывала в японской студии дизайна и логотипов – 83Design.

Анонс умного обогревателя Xiaomi выпустили еще в 2016 году и за 2 года смогли реализовать все заявленные функции. В частности, обогреватель Beautitec умеет поддерживать постоянную и равномерную температуру теплого воздуха вокруг ног пользователя, которая достигает максимум 42 градусов.

 

Внутри установлен керамический нагревательный элемент, а металлический диффузор обеспечивает равномерный воздушный поток. Для забывчивых пользователей предусмотрена функция автоматического отключения после 8 часов работы, что убережет от перенапряжения устройства и возможных случаев возникновения пожаров, так как подобное время от времени случалось при использовании стандартных ковриков для нагрева ног. Новинка уже доступна для заказа в китайском онлайн-магазине по цене 60 долларов (около 1600 гривен).

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Бренд, Xiaomi, Beautitec, 83Design, обогреватель для ног.
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