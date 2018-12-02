Новый смартфон Galaxy S10 показали на реальных фотографиях

Новости технологии: Мобильное устройство Samsung Galaxy S10 уже полностью создано.

Одним из самых ожидаемых телефонов в настоящее время является Samsung Galaxy S10, до появления которого на полках магазинов осталось совсем мало времени. Данное мобильное устройство, по имеющимися данным, уже полностью создано, а выйдет оно сразу в трех модификация, которые будут отличаться друг от друга по внешнему виду и некоторым другим особенностям.

Сегодня, 1 декабря 2018 года, будущую новинку показали в настоящем состоянии на реальных фотографиях. Один из инсайдеров выложил в сеть фотографии смартфона Samsung Galaxy S10 в Plus-модификации, а она окажется средней по цене и совокупности поддерживаемых возможностей. Как можно легко заметить на фотографиях, аппарат имеет сильно закругленные края, а его дисплей ощутимо изогнут с боковых сторон. Тыльная крышка выполнена из закаленного стекла Corning Gorilla Glass 6, покрытого специальными красками для предотвращения появления отпечатков пальцев.

На задней части телефона находится тройная основная камера, а рядом с ней можно увидеть ряд сенсоров и датчиков, предназначенных для измерения пульса, воды в организме и некоторых других показателей. Базовая модификация Samsung Galaxy S10 будет продаваться в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной флеш-памяти, но, конечно, все ее владельцы смогут установить карту памяти microSD объемом до 512 ГБ включительно, тем самым значительно увеличив объем пространства.

Сканер отпечатков пальцев встроен прямо в дисплей, потому как место под него на тыльной крышке нет, а в боковые кнопки он не встроен. Данный телефон в версии для России и Европы выйдет в модификации с процессором Exynos 9820. Такая модель не сможет работать в сетях пятого поколения 5G, а вот конфигурация на базе Qualcomm Snapdragon 8150 такой возможность похвастаться сможет, чем гарантированно останутся довольны жители США и Китая, где она будет продаваться.