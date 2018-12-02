В Instagram появиться новая функция

Новости технологии: У пользователей Instagram появятся "близкие друзья".

Новая функция Instagram позволит пользователям делиться историями только с "близкими друзьями". Создать список близких друзей в приложении и делиться своими историями только с ними можно с 30 ноября. В компании отметили, что у пользователей есть право на конфиденциальность своих историй, где они делятся событиями личного характера.

Для создания списка нужно нажать на иконку "Близкие друзья" в боковом меню и выбрать группу людей. При этом о попадании в список пользователей известит зеленый значок, который будет загораться при просмотре историй.

Ранее в Instagram появилась функция, предназначенная для слабовидящих пользователей. Она помогает распознавать, какие объекты изображены на фотографиях.