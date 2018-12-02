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В Instagram появиться новая функция

В Instagram появиться новая функция
06:22 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости технологии: У пользователей Instagram появятся "близкие друзья".

Новая функция Instagram позволит пользователям делиться историями только с "близкими друзьями". Создать список близких друзей в приложении и делиться своими историями только с ними можно с 30 ноября. В компании отметили, что у пользователей есть право на конфиденциальность своих историй, где они делятся событиями личного характера.

Для создания списка нужно нажать на иконку "Близкие друзья" в боковом меню и выбрать группу людей. При этом о попадании в список пользователей известит зеленый значок, который будет загораться при просмотре историй.

Ранее в Instagram появилась функция, предназначенная для слабовидящих пользователей. Она помогает распознавать, какие объекты изображены на фотографиях.

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Все по теме:

Instagram, Новая функция Instagram, Близкие друзья.
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