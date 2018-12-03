Google решил закрыть мессенджер Hangouts

Новости технологии: Компания Google планирует закрыть мессенджер Hangouts в 2020 году.

Вслед за закрытием Google+ поисковый гигант избавится от очередного сервиса – мессенджера Hangouts. В 2013 году Google Talk был переименован в Hangouts и получил ряд удобных нововведений, а за время своего существования аудитория пользователей выросла до миллиарда, но Google посчитал сервис невостребованным.

На текущий момент мессенджер существует как отдельное приложение, встроен Gmail и некоторые другие продукты Google. Однако Hangouts уже давно не получал обновлений, поэтому его закрытие не вызвало удивления – многие пользователи уже давно им не пользуются.

Точной даты закрытия Hangouts Google пока не называет, но вероятно это случится в 2020 году. У Google есть альтернативный мессенджер Allo, который тоже не пользуется особой популярностью и может быть закрыт вслед за Hangouts.