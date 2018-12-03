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Стала известна дата презентации безрамочного смартфона от Huawei

Стала известна дата презентации безрамочного смартфона от Huawei
18:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости технологии: Компания Huawei презентует новый смартфон Huawei Nova 4 17 декабря 2018 года в Китае.

Компания Huawei объявила точную дату анонса грядущего смартфона Huawei Nova 4, идущего на смену относительно свежей модели Huawei Nova 3.

Эта модель примечательна тем, что первой получит один из "дырявых" экранов, которые станут одним из наиболее популярных трендов в индустрии смартфонов в следующем году. Анонс, как гласит официальный тизер, намечен на 17 декабря.

По предварительным данным, Huawei Nova 4 базируется на однокристальной системе Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Также упоминается четыре камеры (сдвоенная основная и такая же фронтальная) и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Из коробки на смартфоне установлена ОС Android 9.0 Рie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.

Отметим, что на подходе еще два смартфона, оснащенные экранами с точечным вырезом под фронтальную камеру – Samsung Galaxy A8s и Lenovo Z5s.

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