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Названы лучшие приложения 2018 года по версии Google

Названы лучшие приложения 2018 года по версии Google
10:31 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: ixbt.com

Новости технологии: Google опубликовала список лучших приложений по итогам голосования Google Play Best of 2018 Awards.

Компания Google подводит итоги и составила рейтинг лучших приложений 2018 года для своей мобильной операционной системы Android. Все названные приложения получили награду "Выбор Google Play", так что они настоятельно рекомендуются для загрузки на смартфоны.

Среди лидеров есть приложение Drops, которое позволяет выучить слова 31 языка мира, а также в рейтинге оказалась лучшая игра 2018 года на Android - PBUG Mobile.

В категории "Самые интересные":

Vimage - приложение, которое позволяет добавлять анимации к фотографиям.

No Draw - приложение для раскраски.

Neverthink - приложение для просмотра интернет-видео.

TikTok - ребрендированная версия Musical.ly

Scout FM - приложение для прослушивания подкастов.

В категории "Лучшие находки года":

Unfold - приложение, которое поможет создавать истории с мини-шаблонами.

Just a Line - приложение для рисования дополненной реальности.

Luci - журнал сновидений.

Learn Spanish with Lirica: Music Language Learning - приложение, использующее популярную музыку, чтобы помочь пользователям изучать испанский язык.

В категории "Лучшее для самосовершенствования":

Mimo - приложение, которое может помочь научиться программировать.

10% Happier - приложение для медиации, которое пытается научить медитировать более простым способом.

Keep Trainer - приложение, которое обеспечивает фитнес-коучинг.

MasterClass - приложение, которое предлагает занятия по актерскому мастерству, пению и кулинарии.

В категории "Лучший ежедневный помощник":

Buzzfeed's Tasty - кулинарное приложение, которое демонстрирует рецепты в циклических видео для социальных сетей Instagram, Twitter и Facebook.

Otter Voice Notes - приложение, которое использует искусственный интеллект для генерации транскрипций из записей голоса.

Sift - приложение для покупок, которое поможет получить максимум из выделенного бюджета.

Canva - приложение, помогающее создавать плакаты, листовки и сообщения для социальных сетей.

Notion - приложение для отслеживания заметок и списков дел.

В категории "Лучшие соревновательные игры 2018":

PUBG MOBILE - порт популярной игры в жанре Battle Royale для смартфонов.

Warhammer Age of Sigmar: Realm War - стратегическая игра с использованием правил настольных игр.

DRAGON BALL LEGENDS - многопользовательская игра в жанре файтинга

Asphalt 9: Легенды - продолжение серии аркадных гонок с великолепной графикой

Badland Brawl - соревновательная игра в жанре Tower Defence на двоих.

Приложение YouTube TV, телевизионный сервис Google, который не попал ни в одну из вышеперечисленных категорий, также удостоился премии лучшего Android приложения 2018 года. Со всеми победителями можно ознакомиться в специальном разделе Google Play.

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Все по теме:

Google, Android, Смартфон, Приложения, Google Play, Google Play Best of 2018 Awards, Выбор Google Play, лучшие приложения 2018.
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