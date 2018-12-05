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Среда, 05.12.2018
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В Японии в следующем году прекратят обслуживать пейджеры

В Японии в следующем году прекратят обслуживать пейджеры
08:12 Сегодня Телеграф ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии: Последний пейджер-провайдер в Японии объявил о завершении своей работы в сентябре 2019 года, что будет означать конец для этого рода телекоммуникационных устройств, почти через 50 лет после их появления.

Около 1500 пользователей до сих пор пользуются пейджерами компании Tokyo Telemessage, который не производит эти устройства уже 20 лет. Сотрудники больниц пользуются ими, поскольку они не излучают электромагнитные волны.

Некогда популярные устройства способны получать и показывать сообщения беспроводной связи, после чего пользователи должны найти телефон, чтобы перезвонить отправителю.

Разработанные в 1950-х и 1960-х годах, они завоевали популярность в 1980-х. До 1996 года у Tokyo Telemessage было 1,2 миллиона абонентов.

Однако рост мобильных телефонов сделал пейджер устаревшим, и мало кто пользуется им во всем мире. Однако, службы экстренной помощи продолжают использовать эту надежную технологию, например в Великобритании.

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Япония, Устройство, Техно, Пейджер, Tokyo Telemessage.
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