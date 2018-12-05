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Apple нашла решение главной проблемы iPhone

Apple нашла решение главной проблемы iPhone
09:15 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: В 2019 году новые iPhone получат совершенно новые батареи, способные работать при очень низких температурах.

Инженеры Apple смогли решить одну из главных проблем iPhone – отключение смартфона на морозе. Новое изобретение компании обеспечит надежную работу даже в самый лютый мороз.

Согласно описанию изобретения, в Apple разработали новый способ сборки аккумуляторов c дополнительным слоем, повышающий устойчивость батареи к внешнему воздействию и улучшающий эффективность работы элемента питания в условиях низких температур.

Конечно, в современных аккумуляторах предусмотрен изолирующий слой, но чаще он не учитывает фактор использования устройства в северных регионах, где климат более суров. Добавление дополнительного изоляционного слоя предотвратит самопроизвольное выключение устройства, обеспечив рабочую температуру аккумулятора для обеспечения нормальных химических реакций в батарее, снижающих емкость.

Почему iPhone отключаются на морозе?

По мере уменьшения размеров батарей они теряют устойчивость перед внешним воздействием, а потому более склонны к отключению на морозе. В этом случае устройство может отключиться, даже если оно заряжено на 50% и более, чтобы минимизировать риск получения более серьезных повреждений.

Ранее Apple попыталась решить проблему с аккумулятором низкой емкости, встречающиеся у устройств 2-летней давности и старше, программным способом просто снизив частоту работы процессора в версии прошивки iOS 10.2.1. Это решение повлекло серьезный скандал с пользователями, которые в итоге получили медленные iPhone. В 2019 году новые iPhone получат совершенно новые батареи, способные работать при очень низких температурах.

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Apple, iPhone, Проблемы, Гаджет, Устройство, Техно.
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