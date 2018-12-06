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Компания Google представила самый дешевый в мире смартфон

Компания Google представила самый дешевый в мире смартфон
05:29 Сегодня Телеграф

Новости технологии: Новый смартфон WizPhone WP006 стоит меньше 10 долларов.

Почти все современные смартфоны имеют поддержку стандарта LTE и голосового помощника Google Assistant, за исключением бюджетных моделей. Компания Google Indonesia представила 4G-гаджет WizPhone WP006, который стоит меньше 10 долларов.

В отличие от большинства 4G-устройств, Wizphone WP006 обойдется владельцу всего в 7 долларов (около 200 гривен). Устройство работает под управлением операционной системы KaiOS и оснащено специальной кнопкой для запуска Google Assistant. С его помощью можно отдавать аппарату различные голосовые команды: например, для осуществления вызовов, отправки сообщений и воспроизведения музыки и видео.

"Сердцем" телефона стал бюджетный чипсет Qualcomm 205 Mobile Platform, работающий при поддержке 512 МБ оперативной памяти. Объем встроенного накопителя составляет 4 ГБ с возможностью расширения с помощью слота для карт microSD.

Фотовозможности Wizphone WP006 представлены основной камерой на 2 Мп и фронталкой с разрешением VGA. Емкость аккумулятора составляет 1 800 миллиампер/часов – этого должно хватить на 350 часов автономной работы. Дата поступления в продажу и региональная доступность будут объявлены позже.

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Все по теме:

Google, Смартфоны, Самый дешевый телефон в мире, Google Indonesia, 4G-гаджет, WizPhone WP006.
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