Huawei выпустит смартфон с уникальной камерой

Новости технологии: Компания Huawei работает над созданием нового смартфона, который получит уникальную камеру, которая сможет снимать трехмерные изображения.

Новое устройство получило кодовое имя Princeton. По слухам, его должны представить уже к концу этого года. Для 3D камеры китайцы использовали датчики, разработанные компанией Sony, которые могут точно измерять расстояния, отражая свет от поверхностей.

Как пишет издание, Huawei хочет увеличить продажи и отвоевать долю рынка своих конкурентов. А здесь без уникальных функций не обойтись.

По слухам, кроме создания изображений, которые можно просматривать с различных точек зрения, новая камера Huawei может создавать трехмерные модели людей и объектов, которые могут использоваться приложениями дополненной реальности. Новая камера также позволит разработчикам управлять приложениями и играми по-новому, например, жестами рук.