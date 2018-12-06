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Huawei выпустит смартфон с уникальной камерой

Huawei выпустит смартфон с уникальной камерой
22:39 Чт, 6 Декабрь 2018 Телеграф 24tv.ua

Новости технологии: Компания Huawei работает над созданием нового смартфона, который получит уникальную камеру, которая сможет снимать трехмерные изображения.

Новое устройство получило кодовое имя Princeton. По слухам, его должны представить уже к концу этого года. Для 3D камеры китайцы использовали датчики, разработанные компанией Sony, которые могут точно измерять расстояния, отражая свет от поверхностей.

Как пишет издание, Huawei хочет увеличить продажи и отвоевать долю рынка своих конкурентов. А здесь без уникальных функций не обойтись.

По слухам, кроме создания изображений, которые можно просматривать с различных точек зрения, новая камера Huawei может создавать трехмерные модели людей и объектов, которые могут использоваться приложениями дополненной реальности. Новая камера также позволит разработчикам управлять приложениями и играми по-новому, например, жестами рук.

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Смартфон, Huawei, Технологии, Камера, Устройство, Свойство.
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