Названы лучшие мобильные приложения уходящего года

Новости технологии: Apple назвала лучшие приложения для мобильного устройства.

Apple под конец 2018 года отобрала лучшие приложения для iPhone и iPad, которые настоятельно рекомендует ознакомиться всем владельцам этих мобильных устройств. Среди победителей есть как полезные приложения, так и развлекательные.

Приложение года для iPhone — Procreate Pocket

Лучшим приложением 2018 года названо Procreate Pocket – самая популярная программа для рисования. Изначально приложение предлагалось эксклюзивно под iPad, однако в этом году разработчики выпустили версию и для iPhone.

Программа имеет огромное количество возможностей: большой выбор инструментов, продвинутая работа со цветом и слоями, более того — можно даже создавать таймлапс-видео, и продемонстрировать окружающим весь процесс работы над иллюстрацией.

Игра года для iPhone — Donut County

Звание лучшей игры для iPhone было присвоено головоломке с реалистичной физикой Donut County. Эта игра интересна не только сюжетом, но и полным отсутствием встроенных покупок и рекламы.

Приложение года для iPad — Froggipedia

Титул лучшего приложения для iPad получила программа Froggipedia. Это приложение активно использует технологию дополненной реальности. Froggipedia подробно и деталях форме рассказывает об уникальном жизненном цикле и сложных анатомических деталях лягушек.

Игра года для iPad — Gorogoa

Номинацию лучшей игры для iPad получила головоломка Gorogoa. Игра может похвастаться оригинальным геймплеем с рисунками-панелями, которые игрок может передвигать и творчески комбинировать для решения поставленных задач. Что немаловажно — все иллюстрации в игре были созданы вручную.