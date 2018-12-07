Скачать
Пятница, 07.12.2018
Грибаускайте в Киеве: Украина и Литва подписали дорожную карту
Грибаускайте в Киеве: Украина и Литва подписали дорожную карту
Объединительный собор: Вселенский патриарх выдвинул жесткие требования к УПЦ МП
Вселенский патриарх выдвинул жесткие требования к УПЦ МП
Динамо хочет купить румына из Лестера
Динамо хочет купить румына из Лестера
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины

Названы лучшие мобильные приложения уходящего года

Смотрите фото (5)
Названы лучшие мобильные приложения уходящего года
12:49 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Apple назвала лучшие приложения для мобильного устройства.

Apple под конец 2018 года отобрала лучшие приложения для iPhone и iPad, которые настоятельно рекомендует ознакомиться всем владельцам этих мобильных устройств. Среди победителей есть как полезные приложения, так и развлекательные.

Приложение года для iPhone — Procreate Pocket

Лучшим приложением 2018 года названо Procreate Pocket – самая популярная программа для рисования. Изначально приложение предлагалось эксклюзивно под iPad, однако в этом году разработчики выпустили версию и для iPhone.

Программа имеет огромное количество возможностей: большой выбор инструментов, продвинутая работа со цветом и слоями, более того — можно даже создавать таймлапс-видео, и продемонстрировать окружающим весь процесс работы над иллюстрацией.

Игра года для iPhone — Donut County

Звание лучшей игры для iPhone было присвоено головоломке с реалистичной физикой Donut County. Эта игра интересна не только сюжетом, но и полным отсутствием встроенных покупок и рекламы.

Приложение года для iPad — Froggipedia

Титул лучшего приложения для iPad получила программа Froggipedia. Это приложение активно использует технологию дополненной реальности. Froggipedia подробно и деталях форме рассказывает об уникальном жизненном цикле и сложных анатомических деталях лягушек.

Игра года для iPad — Gorogoa

Номинацию лучшей игры для iPad получила головоломка Gorogoa. Игра может похвастаться оригинальным геймплеем с рисунками-панелями, которые игрок может передвигать и творчески комбинировать для решения поставленных задач. Что немаловажно — все иллюстрации в игре были созданы вручную.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Apple, iPhone, iPad, Приложение, Мобильные приложения, iOS-устройства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
02 День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
03 День святой Екатерины 2018: что категорически нельзя делать в праздник 7 декабря
04 На подпись президенту передали закон о прекращении "дружбы с РФ"
05 Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Монетизация: когда украинцы смогут получить деньги за сэкономленную субсидию
Монетизация субсидий: когда украинцы смогут получить деньги
Непонятные долги и завышенная цена: Гройсман анонсировал глобальную проверку облгазов
Гройсман анонсировал глобальную проверку облгазов
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Погода на выходные: синоптики обещают дождь и мороз
Buzzcocks: панк-рок группа потеряла своего фронтмена
Buzzcocks: панк-рок группа потеряла своего фронтмена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь