Игра Counter-Strike: Global Offensive получила изменения

Новости технологии: Компания Valve внесла приятные изменения в игру Counter-Strike: Global Offensive.

Компания Valve решила изменить игру Counter-Strike: Global Offensive. Шутер получил не только новую модель распространения, но и режим "Королевской битвы", и теперь сможет создать достойную конкуренцию PUBG и Fortnite.

Danger Zone – это интерпретация популярной "Королевской битвы". Правила предельно просты: одна карта, 16-18 игроков (либо в одиночку, либо в команде по 2-3 бойца), куча оружия и невероятно стремительная развязка – по словам Valve, на матч будет идти примерно 10 минут.

Режим доступен с последним обновлением, однако это не единственное изменение. Отныне игра стала бесплатной: шутер перешел на free-to-play модель. Те, кто уже давно купил боевик, получат особые награды.