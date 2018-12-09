Скачать
Воскресенье, 09.12.2018
Порошенко заявил, что в ВСУ есть все, чтобы сдержать российскую агрессию
Порошенко заявил, что в ВСУ есть все, чтобы сдержать российскую агрессию
В Эстонии увеличат военное присутствие британских танков
В Эстонии увеличат военное присутствие британских танков
Ломаченко - Педраса: все о бое
Ломаченко - Педраса: все о бое
Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Компания Microsoft собирается выпустить браузер для компьютеров Mac

Компания Microsoft собирается выпустить браузер для компьютеров Mac
04:39 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости технологии: Компания планирует релиз Edge для macOS в следующем году.

Вместе с переводом фирменного браузера Edge на движок Chromium компания Microsoft выпустит программу и для Mac. Ранее она уже создавала Internet Explorer для компьютеров Apple, но в 2003 году перестала его обновлять.

Компания планирует релиз Edge для macOS «как можно раньше в следующем году». Дизайн, управление и встроенные инструменты останутся примерно такими же, как и в существующей версии для Windows 10.

В настоящий момент Microsoft Edge так и не занял значимой доли на рынке браузеров: люди обычно используют его только при первичной настройке Windows 10 - для того, чтобы скачать альтернативное решение от Google, Opera, Mozilla и других.

У него огромные проблемы совместимости: веб-мастерам, дизайнерам и верстальщикам приходится специально оптимизировать сайты под Edge, добавляя различные костыли, без которых страницы не могут нормально отображаться в нем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Microsoft, Mac, Браузер, Компьютеры, Windows 10.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Педраса: все о бое
02 Протесты во Франции: Трамп посоветовал "вернуть деньги людям"
03 Принц Чарльз хранит у себя особенный снимок Меган Маркл
04 Челси обыграл Манчестер Сити в центральном матче 16 тура АПЛ
05 Врачи объяснили, почему мерзнут ноги и руки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НБУ не видит перспектив для работы банков РФ в Украине
НБУ не видит перспектив для работы банков РФ в Украине
Грузия получит от Франции системы ПВО
Грузия получит от Франции системы ПВО
Погода на выходных: по всей Украине мокрый снег с небольшим потеплением
Прогноз погоды в Украине на 9 декабря
Диетологи назвали главные причины, почему нужно чаще есть капусту
Диетологи назвали главные причины, почему нужно чаще есть капусту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь