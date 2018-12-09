Компания Microsoft собирается выпустить браузер для компьютеров Mac

Новости технологии: Компания планирует релиз Edge для macOS в следующем году.

Вместе с переводом фирменного браузера Edge на движок Chromium компания Microsoft выпустит программу и для Mac. Ранее она уже создавала Internet Explorer для компьютеров Apple, но в 2003 году перестала его обновлять.

Компания планирует релиз Edge для macOS «как можно раньше в следующем году». Дизайн, управление и встроенные инструменты останутся примерно такими же, как и в существующей версии для Windows 10.

В настоящий момент Microsoft Edge так и не занял значимой доли на рынке браузеров: люди обычно используют его только при первичной настройке Windows 10 - для того, чтобы скачать альтернативное решение от Google, Opera, Mozilla и других.

У него огромные проблемы совместимости: веб-мастерам, дизайнерам и верстальщикам приходится специально оптимизировать сайты под Edge, добавляя различные костыли, без которых страницы не могут нормально отображаться в нем.