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Chieftec выпустила вентиляторы с цветной подсветкой

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Chieftec выпустила вентиляторы с цветной подсветкой
12:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости технологии: Компания Chieftec представила корпусные вентиляторы Tornado (CF-3012-RGB), которые получили полноцветную подсветку. Модель поступит в продажу в январе.

Вентиляторы вращаются со скоростью 1200 об/мин. Пользователь может выбрать на пульте скорость вращения.

В вентилятор встроено 16 светодиодов. Плата контроллера позволяет управлять ими автономно или с помощью программного обеспечения системной платы. Список поддерживаемых систем управления: Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Производитель отмечает, что лопасти обеспечивают равномерное распределение света.

Плата контроллера рассчитана на подключение к разъему +5 a-RGB. На ней есть кнопки для выбора режима подсветки (доступно 20 статических и 9 динамических режимов). Плата снабжена магнитами, так что ее можно легко закрепить на стальном шасси или панели корпуса.

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Все по теме:

Торнадо, Устройство, Вентилятор, Техно, Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, Chieftec, вентиляторы с цветной подсветкой.
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