Google Arts & Culture создали приложение, которое "переносит" в виртуальную галерею

Новости технологии: Все картины Вермера теперь можно посмотреть в приложении дополненной реальности от Google Arts & Culture.

Королевская галерея Маурицхейс в Гааге совместно с Google Arts & Culture запустили приложение дополненной реальности, что запускает виртуальный музей со всеми картинами Яна Вермеера.

"Технология сделала возможным невозможное. Все 36 картин Вермера никогда не смогут экспонироваться вместе в реальности", – рассказала директор галереи Маурицхейс Эмили Горденкер.

Дело в том, что некоторые картины нельзя перевозить из-за их состояния. Так, картина "Девушка с жемчужной сережкой" всегда будет в Гааге, а похищенную из Бостонского музея Стюарт Гарднер картину "Концерт" до сих пор не нашли. Однако, все работы можно увидеть в виртуальном музее.

В общем, 18 мировых музеев и частные коллекционеры из семи стран предоставили копии полотен, чтобы создать цифровую экспозицию.