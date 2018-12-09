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Leica выпустила новую модель уличной камеры

Leica выпустила новую модель уличной камеры
20:55 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: fainaidea.com

Новости технологии: Производитель фотокамер Leica выпустил новую модель Leica CL Street Kit для уличных фотографов.

Производитель весьма интересных камер Leica представил очередную модель своего устройства, нацеленного на широкую аудиторию – но прежде всего на тех пользователей, которым нужен идеальный баланс между портативностью камеры и ее производительностью. Учитывая предыдущую репутацию компании, не приходится сомневаться в том, что ей вновь удалось порадовать пользователей - однако тут не обошлось без некоторых сюрпризов. Модель Leica CL Street Kit, как несложно догадаться, также предназначена для уличных фотографов, вне зависимости от их квалификации и рабочего профиля, что делает камеру одну из наиболее интересных на рынке профессиональных единиц этого года.

Сама камера представляет собой беззеркальную камеру типа APS-C с достаточно объемным и долгоживущим аккумулятором и крайне удобным черным кожаным ремешком для переноски - к тому же, в комплекте с камерой поставляется дополнительная батарея на случай, если фотограф столкнется с заканчивающимся зарядом на улице. Обладая ценой в 2,800 долларов США – не самая низкая, увы – камера, тем не менее, может похвастаться действительно отличной производительностью, когда речь идет о том, чтобы удивлять своим качеством съемки.

Установленный сенсор в 24 Мп и систему линз Summicron-TL 23mm F2 ASPH являются ключевым аспектом данной камеры, заставляя знающих и понимающих в этом деле людей удивляться непривычно невысокой цене. Кроме того, как показали предварительные тесты, камера обладает очень быстрым автофокусом, возможностью скоростной съемки при скорости в 10 кадров в секунду, L-Mount держателем и полноценным фирменным приложением, при помощи которого можно скидывать фотографии на устройство и конфигурировать его под свои нужды.

На данный момент модель Leica CL Street Kit уже находится в свободной продаже, и потенциально заинтересованный пользователь может ее приобрести - в особенности это становится интересной покупкой в связи с возможностью обзавестись полным набором, включающим в себя дополнительный аккумулятор и удобный ремень для переноски.

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Leica, Камера, уличные фотографы, Leica CL Street Kit, уличная съемка, уличная камера.
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