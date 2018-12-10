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Facebook ввел ограничения на публикации с сексуальными мотивами

Facebook ввел ограничения на публикации с сексуальными мотивами
10:47 Сегодня Телеграф unian.net Фото: pixabay.com

Новости технологии: Соцсеть не допускает публикацию контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми.

Руководство социальной сети Facebook ввело новые ограничения для пользователей при обсуждении вопросов, связанных с "сексуальной эксплуатации взрослых".

Как следует из новых положений, опубликованных на странице "Нормы сообщества", отныне социальная сеть не допускает "публикацию контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми, способствует им или был создан с целью организации и координации таких контактов".

Кроме того, Facebook ограничила "использование выражений сексуального характера, которые в определенных регионах из-за особенностей культуры могут расцениваться как домогательство и препятствовать общению с друзьями и сообществом в целом". При этом в правилах указывается, что Facebook "понимает важность этой проблемы и поощряет ее обсуждение".

Отныне в профилях Facebook запрещено публиковать, помимо съемок половых актов, порнографии, эротических танцев или массажа также записи, содержащие "запрос, поиск или предложение полового акта, сексуальных партнеров, чатов или переписок с сексуальным подтекстом, изображения обнаженного тела".

Запрет распространяется также и на тексты, содержащие "неявное сексуальное домогательство - упоминание полового акта наряду с одним или несколькими видами высказываний с эротическим подтекстом", включая "сексуально-провокационный сленг", "намеки с сексуальным подтекстом", "контент, который может явно изображать половой акт", "предложения или просьбы об участии в другой деятельности для взрослых" и многое другое.

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Все по теме:

Facebook, Социальные сети, Запрет, Публикации, Сексуальная эксплуатация взрослых.
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