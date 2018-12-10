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Запущенный 40 лет назад зонд NASA покинул Солнечную систему

Запущенный 40 лет назад зонд NASA покинул Солнечную систему
20:01 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: NASA

Новости технологии: Космический аппарат покинул "Вояджер 2" Солнечную систему и вошел в межзвездное пространство.

NASA сообщило о том, что зонд "Вояджер 2" стал вторым космическим аппаратом, созданным человеком, который вошел в межзвездное пространство. Зонд, запущенный в 1977 году для изучения планет, наиболее удаленных от Земли, 5 ноября пересек край так называемой гелиосферы - защитного пузыря, созданного Солнцем.

Согласно сообщению NASA, 5 ноября зонд находился на расстоянии более 17,7 миллиардов километров от Земли. Для сравнения, Солнце находится всего в 146 -151 млн. км от Земли.

Как и предшественник "Вояджер 1" (который пересек эту границу в 2012 году), "Вояджер 2" теперь путешествует в межзвездном пространстве.

"Вояджер 1", возможно, и победил "Вояджер 2" в межзвездном пространстве, но у последнего космического аппарата есть преимущество. Инструмент под названием Plasma Science Experiment (PLS), который прекратил работу на Voyager 1 задолго до того, как покинул гелиосферу, продолжает работать на Voyager 2 - облегчая ученым изучение окружающей среды аппарата. Кроме того, исследователи надеются, что данные, переданные с Voyager 2, позволят узнать о влиянии Солнца на таком расстоянии от центра нашей Солнечной системы.

"Вояджер-2" является первым и единственным аппаратом, достигшим Урана (в январе 1986 года) и Нептуна (в августе 1989 года). В общей сложности с обоих космических аппаратов было передано на Землю 625 Гбайт данных. По последним данным, "Вояджер-1" удалился на 20,8 млрд км от Земли и на 20,9 млрд км от Солнца. По расчетам ученых, запасы топлива (энергию он получает от радиоизотопных генераторов, которые работают на плутонии-238), позволят аппаратам серии "Вояджер" оставаться работоспособными еще на протяжении десяти лет. Затем связь с Землей будет потеряна.

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Все по теме:

НАСА, Космос, Зонд, Уран, Солнечная система, Нептун, Гелиосфера, Альманах 2018, Вояджер-2, межзвездное пространство, Voyager 2.
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